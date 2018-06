Roma, una vittima di usura dei Casamonica: “Ho pensato di spararmi”

Mattino Cinque è riuscito a intervistare in esclusiva una delle vittime di usura del clan dei Casamonica. L'uomo, che è voluto rimanere anonimo, ha dichiarato di essere stato succube dal 2005 al 2009 delle minacce dell'organizzazione malavitoso. “Non ho mai parlato per paura, ma sono arrivato a pensare di spararmi, di uccidermi, perché quando non ce la fai più e sei costretto a chiedere soldi a chiunque per poter saldare il tuo debito…”, ha raccontato la vittima.



L’uomo ha spiegato di aver subito, oltre a minacce ripetute e costanti, riguardanti anche sua figlia, anche aggressioni fisiche: “Sono stato picchiato da un pugile, perché loro sono sempre a contatto col mondo della boxe. Loro giocano sul terrore, così tu, intimorito, cerchi in qualunque modo di trovare i soldi da restituire”.