Roma, una città "colabrodo"

17:55 - Croce di tutti i cittadini: le buche. A Roma ce ne sono centinaia, in centro come in periferia: grandi, profonde, quasi voragini, insomma per tutti i gusti. E dopo l'ultima ondata di maltempo, in un mix di incuria e manutenzione inefficiente, sono aumentate trasformando la Capitale in un "colabrodo". Il Campidoglio ha messo in campo alcune squadre per le grande riparazioni d'urgenza, ma non può bastare. E, intanto, si sommano gli incidenti di auto, mezzi, scooter e passanti. L'ultima è la storia di questa 87enne di Ostia che mentre attraversava è caduta fratturandosi la clavicola: ora potrebbe perdere l'uso della mano.

