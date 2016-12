20:25 - Il corpo di un uomo, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, è stato trovato in una discarica abusiva nei pressi della strada provinciale che collega Subiaco a Cervara, in provincia di Roma. L'uomo non è ancora stato identificato. Potrebbe trattarsi di uno straniero tra i 30 e i 40 anni, vittima di un'esecuzione. La morte potrebbe essere avvenuta domenica sera.