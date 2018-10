Roma, uccise compagna: condannato a 30 anni e conti sequestrati

Francesco Carrieri, il direttore di banca che il primo maggio del 2017 ha ucciso la compagna Michela Di Pompeo a Roma, è stato condannato a 30 anni di carcere. Il gup ha inoltre, disposto il sequestro dei conti correnti dell'uomo e del tfr in vista della decisione del giudice civile che dovrà stabilire il risarcimento ai familiari. "Non c'è gioia per questa sentenza, ma giustizia è stata fatta", ha commentato il fratello della donna.