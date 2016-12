Roma, trovata morta estetista star del web

Bella, 36enne, e famosa: è stata trovata impiccata in una villa lussuosa in via dei Laghi, in zona Castelli, a pochi chilometri da Roma. Antonieta Vasquez Suarez, trapiantata nella Capitale ma di origini colombiane, era un'estetista con una vita sociale molto attiva: pierre e conduttrice web. Il suo corpo era appeso su una scala a chiocciola nella dependance della tenuta di un amico dal quale si recava spesso. E' stato lui a ritrovarla e adesso è giallo sulla sua morte.

L'uomo, un notissimo imprenditore della zona di 70 anni, ha trovato la sua ospite senza vita al suo rientro in casa intorno alle 23. I carabinieri di Castelgandolfo stanno indagando sul tragico fatto e non escludono nessuna ipotesi, tra le quali la più accreditata sembra quella che Antonieta si sia tolta la vita per motivi passionali. Aveva un fidanzato, cinquantenne, con il quale discuteva spesso: l'ultimo litigio risalirebbe proprio al giorno in cui si sarebbe tolta la vita. "Mi ha chiesto se poteva dormire nella depandance - ha detto ai carabinieri l'amico che l'ha trovata senza vita - era già accaduto altre volte che dopo un litigio con il fidanzato venisse da me". Antonieta aveva due figli che vivono in Sudamerica, quattro profili Facebook, una vita social molto attiva oltre a condurre una trasmissione sul web, “I segreti di Anto”, in cui dispensava consigli su come tenersi in forma. Non una persona sola, era circondata da amici: per questo il suo suicidio è avvolto nel mistero.