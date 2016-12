Roma, torna l'acqua nella Fontana di Trevi tra gli applausi dei turisti

Ventisei professionisti hanno lavorato per 516 giorni al restauro della Fontana di Trevi. Nonostante la passerella d'accesso potesse contenere un numero di persone limitato, la fontana più famosa del mondo ha avuto 3 milioni di visitatori nei 17 mesi di chiusura. Il sito web ha registrato 59.092 visite e sono state scaricate 2.867 app per Iphone e 1.721 per Android.



La Sovrintendenza capitolina durante il periodo di lavoro ha fatto realizzare una passerella panoramica con pannellatura trasparente, accessibile direttamente dalla piazza che ha permesso ai visitatori di vedere la Fontana di Trevi "da una prospettiva unica - fanno sapere dalla maison Fendi - di entrare fisicamente in un capolavoro artistico di fama internazionale e di avere una prossimità mai avuta prima".