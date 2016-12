Roma, studentessa cinese morta: caccia a tre giovani

Dall'autopsia, prevista per lunedì prossimo, potrebbero emergere elementi utili per far luce sulla vicenda. Intanto, gli investigatori sono ancora alla ricerca del cellullare della ragazza e nel mirino ci sarebbero gli ambienti dei campi nomadi, poco distanti dal luogo del ritrovamento del corpo. E' stato rintracciato anche il macchinista del treno che l'avrebbe sbalzata in aria facendola schiantare nel dirupo.



Nel frattempo, è arrivato a Roma il padre della ragazza, che ha ribadito la massima fiducia nelle forze dell'ordine perché la verità venga a galla.