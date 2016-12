Roma, striscione omofobo e manichini impiccati davanti all'hotel che ospiterà il Gaywedding

Blitz di Forza Nuova vicino all'hotel Ergife di Roma che nel fine settimana ospiterà il Gaywedding , manifestazione dedicata alle unioni tra omosessuali. I militanti di estrema destra hanno esposto uno striscione con scritto "State uccidendo la famiglia, nogaywedding" e appeso manichini impiccati. "Ciò rileva l'importanza di una legge anti-omofobia. Il blitz non rovinerà l'entusiasmo dell'evento", ha detto il portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo.

Gli estremisti hanno rivendicato il blitz omofobo su Facebook. "Il nostro messaggio è chiaro - scrivono -: esiste una sola famiglia ed è quella naturale formata da madre padre e figli. Nel giorno in cui l'Istat lancia l'allarme del crollo delle nascite, non possiamo tollerare che un'istituzione fondamentale come il matrimonio venga sovvertita".