Roma, slitta lo sciopero delle linee Tpl: venerdì trasporti regolari

Il Campidoglio, durante un tavolo riunito d'urgenza in Prefettura sulla vertenza della Roma Tpl (la società che gestisce alcune linee bus periferiche di Roma), ha garantito che approverà le fatture necessarie all'azienda per pagare gli stipendi arretrati di marzo e aprile agli autisti. A fronte di questo ed altri impegni i sindacati si sono impegnati a rimandare lo sciopero di quattro ore indetto per venerdì al 30 maggio.