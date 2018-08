Roma, scontro tra due auto sulla A1: due morti, un ferito grave

Incidente mortale sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del chilometro 577 in direzione nord. Nello scontro, in cui sono rimaste coinvolte due auto, hanno perso la vita due persone che viaggiavano a bordo della stessa macchina. Il conducente dell'altro veicolo è stato trasportato in ospedale dal 118, in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco del comando di Roma e polizia stradale.