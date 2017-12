Roma, scarsa igiene e mancanza di personale: così si muore in un reparto del Nomentana Hospital

Il Nomentana Hospital di Roma, una struttura privata sovvenzionata dalla regione Lazio, è già finito sotto i riflettori delle Iene, che in un precedente servizio hanno portato alla luce il caso di Maria, morta a causa di una piaga da decubito andata in setticemia. Per l’ospedale stava bene ma in realtà non era affatto così: l’infezione era ormai progredita fino a un punto dal quale non si poteva più tornare indietro. Dopo la messa in onda del servizio sono giunte molte altre testimonianze affini al caso della signora Maria, alcune delle quali riguardano proprio il reparto di lunga degenza del Nomentana Hospital.



Ascoltate al telefono, le persone che hanno scritto alle Iene offrono testimonianze che hanno diversi aspetti in comune: primo fra tutti, il fetore nauseante che colpisce una volta entrati nel reparto e, a seguire, la carenza di personale. Non ci sono abbastanza infermieri per prendersi cura dei pazienti, che vengono così lasciati a loro stessi fino a quando, troppo spesso, sopraggiunge il decesso.