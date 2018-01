Torna il rimpallo dei rifiuti a Roma. A Matrix si parla del saltato accordo con l’Emilia Romagna per lo smantellamento della “monnezza” così chiamata nella Capitale che ora sposta la sua attenzione all’Abruzzo. L’assessore all’ambiente di Roma Pinuccia Montanari commenta che la situazione è critica: “Tenete conto che noi gestiamo un milione e 700 mila tonnellate di rifiuti”. Da qui la necessità di mandare via la spazzatura negli inceneritori in altre regioni, ma Dopo il no del comune di Parma allo smaltimento dei rifiuti romani in Emilia Romagna, Stefano Bonaccino, presidente della regione sottolinea: “Ne va dell’immagine dell’italia. Mi auguro che in questo paese tutte le regioni diventino virtuosi come l’Emilia Romagna”,