Roma, revocati obbligo di firma e di dimora a Raffaele Marra

Torna libero Raffaele Marra, ex vice capo di Gabinetto del Comune di Roma, rinviato a giudizio per la vicenda delle nomine in Campidoglio e già imputato per corruzione in un processo assieme all'imprenditore Sergio Scarpellini. Lo ha deciso il tribunale del Riesame, accogliendo una istanza presentata dai suoi difensori. I giudici hanno fatto cadere le misure cautelari dell'obbligo di firma e del divieto di espatrio, relative alla vicenda Scarpellini.