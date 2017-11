Roma, pullman s'incastra sotto un ponte: turisti feriti, bimbo grave

Un pullman che trasportava turisti stranieri è rimasto incastrato sotto un ponte della linea ferroviaria Roma-Lido alla periferia sud della Capitale, all'incrocio con via Ostiense. Dieci persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state soccorse e portate in diversi ospedali della città. Il più grave è proprio il piccolo, ricoverato al Sant'Eugenio in codice rosso ma non in pericolo di vita.