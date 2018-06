Roma, primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro

Il Comune di Roma vuole "copiare" Londra sul fronte traffico e smog. Per scoraggiare l'uso in città delle auto, la Commissione capitolina mobilità ha approvato la proposta di delibera sul pedaggio ai veicoli, la cosiddetta "congestion charge", ovvero una tariffa per accedere alle aree semi-centrali della Capitale. Previsti pacchetti ad hoc per alcune categorie, come i residenti. Per controllare gli ingressi ci sarà un sistema di varchi elettronici.