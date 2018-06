Roma Pride, migliaia in piazza nella Capitale per la "resistenza arcobaleno"

Roma Pride, migliaia in piazza per la "resistenza arcobaleno" LaPresse 1 di 42 LaPresse 2 di 42 LaPresse 3 di 42 LaPresse 4 di 42 LaPresse 5 di 42 LaPresse 6 di 42 LaPresse 7 di 42 LaPresse 8 di 42 LaPresse 9 di 42 LaPresse 10 di 42 LaPresse 11 di 42 LaPresse 12 di 42 LaPresse 13 di 42 LaPresse 14 di 42 LaPresse 15 di 42 LaPresse 16 di 42 LaPresse 17 di 42 Ansa 18 di 42 Ansa 19 di 42 Ansa 20 di 42 Ansa 21 di 42 Ansa 22 di 42 Ansa 23 di 42 Ansa 24 di 42 Ansa 25 di 42 Ansa 26 di 42 Ansa 27 di 42 Ansa 28 di 42 Ansa 29 di 42 Ansa 30 di 42 Ansa 31 di 42 Ansa 32 di 42 Ansa 33 di 42 Ansa 34 di 42 Ansa 35 di 42 Ansa 36 di 42 Ansa 37 di 42 Ansa 38 di 42 Ansa 39 di 42 Ansa 40 di 42 Ansa 41 di 42 Ansa 42 di 42 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Brigata Arcobaleno, la liberazione continua". Con questo motto il corteo arcobaleno, (per gli organizzatori mezzo milione di persone) ha sfilato per la vie di Roma colorando di musica la Capitale. Una manifestazione partita alle 15 da Piazza della Repubblica per chiedere uguali diritti per tutti i cittadini. Una giornata che arriva dopo le dichiarazioni del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, secondo cui "per la legge non esistono le famiglie arcobaleno".



La comunità Lgbtqi ha percorso le vie della Capitale accompagnata da due testimonial d'eccezione: i partigiani Tina Costa di 93 anni e Modesto 92 anni, che hanno partecipato alla liberazione dell'Italia dal nazifascismo.



"La battaglia per i diritti civili non si può e non si deve fermare - ha detto il Pd - siamo orgogliosi di avere promosso e conseguito l'obiettivo fondamentale di una legge sulle unioni civili nella scorsa Legislatura, ma siamo anche convinti della necessità di continuare ad impegnarci per sostenere ed affermare la piena uguaglianza tra le persone nella società e nel dibattito pubblico".



Per Bonino "il clima che si respira non è proprio propizio alle aperture verso le diversità. Ho cercato di attirare attenzione su questi temi che sono stati sottovalutati. Reagiamo almeno adesso".