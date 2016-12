Roma, picchia la moglie perché convinto di averla vista in un film porno: arrestato

Era convinto di aver visto la moglie recitare in un film porno e, per dimostrarlo, obbligava il figlio di 13 anni a guardare le immagini hard. Non contento, riempiva di botte la donna per punirla. L'uomo, un cittadino romeno di 39 anni, è stato arrestato a Roma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo che la donna e la figlia minore - una volta fuggite in strada in pigiama e riparate in un negozio per evitare l'ira furibonda del marito/padre - hanno chiamato la polizia. Lui è stato trovato poco dopo e condotto in commissariato.