Roma, per una colazione al bar gli stranieri pagano il triplo

Un tramezzino e una spremuta in un bar nel centro di Roma non sempre hanno lo stesso prezzo. Infatti, "Striscia la Notizia" scopre che se sei un turista straniero paghi 15,40 euro, se sei italiano invece solo dieci. In alcuni locali la differenza aumenta ancora: 21,50 euro contro otto euro.



Se si chiede direttamente ai gestori dei locali quale sia il motivo di questo divario, la risposta non è molto esauriente: “Non c’avete proprio niente da fa’?”. Nel secondo locale, invece, si parla di un generico errore alle casse: “Evidentemente c’è stato un problema con il pagamento. Se ci accorgiamo di una svista del genere ti restituiamo la differenza”.