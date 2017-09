Roma, paziente muore dopo il trapianto: il cuore era malato

"Venga, c'è l'organo che può salvarle la vita". Una telefonata di speranza si è tramutata in un incubo conclusosi nel peggiore dei modi. Un ennesimo episodio di malasanità, questa volta accaduto nella Capitale, nell'ospedale San Camillo. Un uomo di 55 anni è morto dopo il trapianto di un cuore malato: i medici per errore gli avevano impiantato un organo già infartuato. Il paziente romano è deceduto per arresto cardiocircolatorio 48 ore dopo l'operazione.