Roma, parla la tassista violentata: "Ho paura ogni volta che sale un uomo"

"Sentire ciò che è successo alla 15enne, è stato come se la mia ferita si riaprisse all'improvviso". Parla la tassista romana che l'8 maggio scorso fu aggredita e violentata da un cliente. Sono passati due mesi da quel giorno, ma il ricordo di quell'esperienza drammatica non sembra passare, soprattuto dopo l'ultimo caso di violenza sessuale avvenuto in pieno centro a Roma. "Sto cercando di riprendere la mia vita, ho ripreso a lavorare - confessa la donna - ma ogni volta che sale un uomo ho sempre difficoltà. Vivo con la paura".