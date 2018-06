Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: "Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria"

"Ora sto abbastanza bene, il peggio è passato". Queste le prime parole di Germano, l'uomo a cui lo scorso 16 maggio è stato staccato l’orecchio a morsi durante un’aggressione - in stile Mike Tyson - all'anagrafe di Roma nata dopo un banale diverbio per la fila.



Il 61enne, ospite di Pomeriggio Cinque, racconta gli attimi concitati in cui da una "semplice discussione, come ce ne sono migliaia ogni giorno", si è passati a "un’aggressione ingiustificata". "A quel punto mi sono avvinghiato in tutti i modi per fermare l’escalation, mi sono aggrappato alla persona e lui non ha trovato di meglio che mordermi all’orecchio", racconta l'uomo a Barbara d'Urso.



Una volta resosi conto del danno l’assalitore è scappato, mentre Germano è stato soccorso dai presenti tra cui i titolari di una pescheria del vicino mercato: "Ho recuperato il lobo e l’ho messo nel ghiaccio che mi ha dato questa pescheria, sperando che potesse servire". Operazione che sfortunatamente si è rivelata inutile dato che i medici hanno dovuto ricostruire chirurgicamente l'orecchio.