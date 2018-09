Roma, parcheggi abusivi in sosta vietata: il traffico si blocca

Lungo entrambi i lati della carreggiata, davanti a divieti di sosta e a passi carrai: le macchine in via Pietralata a Roma sono ovunque. “Striscia la notizia” documenta come grazie ai parcheggiatori abusivi nessun posto rimane vuoto a lungo in questa zona della Capitale.



Nel pomeriggio compaiono lungo la strada pali di legno e nastri che vengono usati dai parcheggiatori come segnaposto così da garantirsi lo spazio necessario per fare posteggiare i propri clienti durante la sera. Con il passare delle ore le auto cominciano ad essere posizionate ovunque senza nessun rispetto per le norme stradali: il cliente arriva, posteggia seguendo le indicazioni dell'abusivo che poi viene prontamente pagato per il servizio.



Così le due corsie della via si riducono ad una sola e le macchine iniziano ad avere difficoltà a circolare. Il tg satirico documenta anche come il traffico si blocchi completamente quando due pullman si incrociano: i due mezzi non avendo lo spazio necessario per passare a causa delle auto posteggiate, rimangono incastrati. Una situazione molto pericolosa che si protrae ormai da tempo.