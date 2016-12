19 ottobre 2014 Roma, Paolo VI proclamato beato La festa del nuovo beato sarà il 26 settembre di ogni anno, data di nascita di Giovanni Battista Montini. Presente alla cerimonia il Papa emerito Benedetto XVI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:48 - Papa Paolo VI è stato proclamato beato. Papa Francesco, nella messa in Piazza San Pietro, ha pronunciato la formula della beatificazione. La festa del nuovo beato sarà il 26 settembre di ogni anno, data di nascita di Giovanni Battista Montini. Alla cerimonia di beatificazione, nella prima fila a fianco dei cardinali, era presente il Papa emerito Benedetto XVI.

Dopo la rituale "domanda" di beatificazione formulata dal vescovo di Brescia mons. Luciano Monari, e dopo la biografia di Paolo VI letta dal postulatore della causa, padre Antonio Marrazzo, papa Francesco ha pronunciato la formula ufficiale, in latino.



"Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello Luciano Monari, Vescovo di Brescia, di molti altri Fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che il Venerabile Servo di Dio Paolo VI, papa, d'ora in poi sia chiamato Beato e che si possa celebrare la sua festa, nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, ogni anno il 26 settembre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo".



Un grande applauso della folla ha accolto la formula della beatificazione di Paolo VI pronunciata da papa Francesco. Sulla facciata della basilica di San Pietro è stato scoperto l'arazzo che, da una foto di Pepi Merisio, ritrae papa Montini con le braccia aperte in segno di saluto e di accoglienza.



All'altare reliquia Paolo VI, la maglietta insanguinata dell'attentato - La reliquia del nuovo beato Paolo VI è stata portata vicino all'altare della messa presieduta da papa Francesco in Piazza San Pietro. Si tratta di una maglietta insanguinata, quella che papa Montini indossava quando subì l'attentato all'aeroporto di Manila, nel novembre 1970, quando uno squilibrato lo ferì con un pugnale.



Settantamila persone alla messa di beatificazione - Sono circa 70 mila le persone che hanno assistito alla messa celebrata in Piazza San Pietro da papa Francesco per la chiusura del Sinodo straordinario sulla famiglia e per la beatificazione di Paolo VI. Lo comunica la sala stampa vaticana sulla base di dati delle forze di sicurezza.