20 giugno 2018 18:29 Roma, non viene assunta perché lesbica "Ci servono donne, non maschi mancati" Protagonista del caso, segnalato dal Gay Center, una ragazza che si era candidata per un lavoro durante lʼEstate romana

"Facciamo appello a tutte le istituzioni, al fine che attivino politiche contro le discriminazioni sul lavoro, perché come dimostra questo caso spesso le persone lesbiche, gay e trans, non riescono neanche ad accedere al mondo del lavoro". Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, commenta così l'ultimo episodio di discriminazione sessuale sul lavoro registrato a Roma. Protagonista, suo malgrado, una ragazza romana candidatasi per un impiego all'interno di uno stand di una manifestazione del programma di Estate romana, rifiutata perché lesbica.

A rendere pubblico l'episodio, come detto, il Gay Center. La giovane si sarebbe vista respingere l'assunzione nel corso di una conversazione via chat, quando le sarebbe stato detto: "A noi servono donne, non maschi mancati. Ti presenti come donna, ma hai l'aspetto da maschio". La ragazza aveva risposto ad un annuncio di lavoro riguardante lo stand di tiro al bersaglio nell'ambito di Lungotevere in Festa 2018.