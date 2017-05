Roma, "Niente soste davanti a Fontana di Trevi": la nuova idea della Raggi

"A Roma il corpo della polizia municipale sorveglia moltissimo le strade ma inizia a sorvegliare anche tutti i monumenti. A Fontana di Trevi stiamo stabilendo non solo turni più intensi, ma anche un percorso di fruizione che non consenta di fermarsi". Lo ha annunciato il sindaco di Roma Virginia Raggi, dopo gli episodi di vandalismo che hanno visto come protagonista proprio la capitale e i suoi luoghi simbolo. Poi ha aggiunto: "Roma è piena di monumenti e di siti archeologici. Li stiamo già piantonando 24 ore su 24, ma non ho ancora il potere di moltiplicare i vigili. Se devo mettere più vigili a presidiare i monumenti, li tolgo dalle strade. Lo rivendico: abbiamo tantissimi monumenti che vanno preservati".