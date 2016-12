Roma, niente letti in ospedale: è caos

I letti non ci sono, nemmeno a pagarli. Ma mancano anche i materassi, e allora si combatte per conquistare un giaciglio. E' quanto sta accadendo in questi giorni al Pronto Soccorso del San Camillo, uno degli ospedali più grandi d'Italia. Centinaia i pazienti che attendono una visita, e nel caso in cui ci fosse la necessità di un ricovero si devono sistemare a terra. Per la dirigenza della struttura si tratta di "escamotage" temporanei, ma i sindacato dicono che l'atteggiamento è diventato prassi. Addirittura ci sono pazienti messi accanto a persone decedute nell'attesa di una collocazione in struttura. E, come se non bastasse, tra i senza tetto si scatenano liti per accaparrarsi i posti dell'ospedale.