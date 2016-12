Roma, maxi fuga di gas: ordinata l'evacuazione di due palazzi

I Vigili del Fuoco di Roma hanno sgomberato due palazzine in via Capocci Gaetano Maestro, a Roma Nord, nei pressi di viale Somalia, per una sospetta fuga di gas. Sul posto sono al lavoro sei squadre del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco. L'allerta è scattata dopo che alcuni condomini dei civici 18 e 24 hanno sentito un forte odore di gas. Per scopo precauzionale oltre 20 famiglie sono state evacuate.