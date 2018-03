Roma, mancato assessore M5s cade in una buca e fa causa... alla Raggi

Dopo essere stata bocciata dal sindaco Virginia Raggi come aspirante assessore ai Lavori pubblici in favore di Margherita Gatta, la militante grillina Paola Giannone ha deciso di fare causa al Comune capitolino dopo essere caduta in una buca. Come riportato da Repubblica, l'architetto e insegnante ha riportato varie ferite e la frattura del setto nasale cadendo nell'atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense.

La Giannone ha così deciso di di citare per danni il Comune, che sarebbe responsabile dell'inesistente manutenzione dell'area esterna all'edificio.



"Ironia della sorte — spiega a Repubblica - l'attivista che voleva fare l'assessore è cascata nella buca. Una mia alunna era davanti a me, non ho visto la buca. Sono finita prima in ambulanza e poi in ospedale. Tutto a causa dell'inesistente manutenzione del manto di asfalto nel cortile della scuola".



La Giannone ha presentato richiesta di risarcimento sia all'Inail sia al XII municipio e ad Assicurazioni di Roma per la scivolata "causata dall'importante disconessione nell'asfalto, dovuta da cattiva manutenzione", allegando foto e regolare referto medico rilasciato dal pronto soccorso del San Camillo che ha certificato contusioni a una mano, alle ginocchia e una brutta frattura delle ossa del naso.



"Si stanno defilando tutti — conclude la Giannone — e guarda un po' anche le Assicurazioni di Roma che coprono il Comune. Il danno si aggira sui 40 mila euro. Se moltiplicato per tutti gli infortunati che cadono a causa delle voragini disseminate in giro per la città, altro che 'buco' di bilancio".