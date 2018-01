Roma, malore in un liceo dopo abuso di alcol: grave ragazza 15enne

Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale. E' accaduto a una studentessa 15enne di un liceo romano, il Russell, dove era in corso la settimana di didattica alternativa subito sospesa dalla preside. La ragazza è stata soccorsa dopo essersi accasciata sulle scale dell'istituto a seguito del malore ed è arrivata in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia.