Roma, ladri a casa Antonello Venditti

Era il 1988, e Antonello Venditti cantava "In questo mondo di ladri". Ventisette anni dopo, c'è da aspettarsi un remake. Il famoso cantautore romano, però, potrebbe cambiare - almeno parzialmente - il testo, vista la rabbia che probabilmente cova in queste ore. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, ha subìto un furto nella sua villa, in una zona ormai presa d'assalto dai "topi d'appartamento". I ladri hanno portato via tutta l'argenteria trovata e qualche piccolo oggetto di valore. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Riano, e pare già accertato che i ladri siano entrati nell'abitazione del cantautore dopo aver forzato una portafinestra. Avrebbero agito indisturbati ma una telecamera di sorveglianza potrebbe aver ripreso i loro spostamenti. Finiranno in manette questi "maledetti ladri?".