A Roma la statua dell'elefantino sarebbe stata danneggiata da una pallonata . Il sovrintendente di Roma Parisi Presicce rivela che le telecamere della biblioteca del Senato in piazza della Minerva avrebbero infatti ripreso dei ragazzi mentre giocano a pallone proprio sotto l'opera del Bernini. Non sarebbero stati dei vandali ma una palla a colpire la zanna dell'animale che sarebbe poi stato trovato a terra la mattina dopo.

Situato proprio in cima all'obelisco egiziano del IV secolo, l'elefantino è una parte importante di tutto il patrimonio artistico e storico della Capitale. Il danno, anche se opera di un gioco tra ragazzi, rimane comunque un vero e proprio atto vandalico di cui ora si cercano i responsabili. La videocassetta con le riprese della notte in questione sarà consegnata agli agenti del reparto di polizia giudiziaria che avranno il compito di identificare chi avrebbe distrutto la zanna.



Per riparare il danno saranno necessari tra i 1500 e i 3mila euro. Per evitare che eventi del genere succedano di nuovo, il sindaco di roma, Virginia Raggi, ripropone delle barriere intorno ai monumenti più importanti, come la Scalinata di Trinità dei Monti e la Barcaccia: la lista dei siti interessati da questo tipo di misure sarebbe già pronta.