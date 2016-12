Roma, la mamma del 37enne picchiato in metro: "Erano delle bestie"

Dopo essere stato pestato a sangue da due ragazzi di Caserta di 24 e 26 anni, arrestati per tentato omicidio, Maurizio Di Francescantonio era arrivato al Policlinico Umberto I con fratture alla testa. Stamattina è stato operato e adesso è fuori pericolo. Ad attenderlo davanti al reparto c'erano i parenti e la mamma, che al momento dell'aggressione era presente ed è rimasta lievemente ferita.



Ai microfoni ha raccontato: "Io non ho mai visto tanta violenza, mio figlio aveva la testa bloccata tra le due porte e uno menava davanti e l'altro dietro. Maurizio stava per terra e quello non faceva altro che dargli calci, io mi sono buttata addosso per reggerlo. Quelli non sono giovani, sono bestie". La donna ha poi denunciato: "Nessuno è intervenuto per aiutarci".