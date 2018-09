Roma, la denuncia di una suora: "Frate psicologo ha abusato di me in terapia"

L’episodio sarebbe accaduto durante una seduta di psicoterapia in uno studio della Capitale. Secondo la suora, Salonia avrebbe sfruttato la sua condizione di debolezza a per circuirla.



La dettagliata querela presentata dai legali della suora è ora al vaglio degli inquirenti. Una testimonianza che dovrà essere chiaramente confrontata con la versione di Salonia.



Il personaggio - Ordinato sacerdote nel 1971, Salonia è poi diventato uno dei più noti psicologi e psicoterapeuti in Italia. È anche docente universitario, nonché autore di numerosi libri e direttore dell’Istituto Gtk, scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt. Nel 2017, è stato nominato vescovo ausiliare di Palermo, ma ha rinunciato all’incarico.