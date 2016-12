Roma, l'autista Atac guarda le partite sul tablet mentre è alla guida

Un autista non proprio attento, per lo meno non al traffico. Domenica pomeriggio a Roma un viaggiatore, come riporta il blog "Roma fa schifo", ha ripreso in un video il conducente di un autobus dell'Atac. Nelle immagini si vede un tablet spuntare tra il cruscotto e il volante mentre la mano dell'autista armeggia con un cellulare. Dall'audio si riconosce la diretta dell'imperdibile partita Milan-Sassuolo. Tutti i clienti costretti a seguire la cronaca del match.