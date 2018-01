Roma, il prof arrestato per violenza davanti al gip: "Ero innamorato di lei"

"Ammetto le mie responsabilità" - "Per me era una relazione importante - ha poi spiegato ai magistrati al Regina Coeli, ammettendo le sue responsabilità - e la consideravo un rapporto sentimentale, amoroso. Ci sentivamo tutti i giorni. Solo adesso mi rendo conto. Chiedo scusa ai genitori, agli alunni e a tutte le persone della scuola".



Il legale: "Tentò il suicidio" - Il difensore dell'insegnante, l'avvocato Fabio Lattanzi, non ha presentanto istanze al giudice e ha spiegato che il suo assistito è molto prostrato per quanto avvenuto, confermando che in passato ha tentato una volta il suicidio.



L'accusa contro di lui è di atti sessuali con minorenne, andati avanti per due mesi. Le indagini sul suo caso erano scattate dopo una denuncia presentata dai genitori, insospettiti da una serie di messaggi trovati sul cellulare della figlia. La ragazzina ha ammesso con loro di avere avuto contatti intimi con il docente in un'aula del liceo, il "Massimo", durante lezioni private.



"Qualsiasi cosa per tornare indietro" - Il docente ha poi detto che farebbe "qualsiasi cosa per tornare indietro" perché, ha aggiunto, "ho tradito me stesso".