Roma, il conte sfratta la principessa Ma la signora si barrica nel castello

C'era una volta una principessa rinchiusa nella torre che aspettava di essere salvata dal suo principe azzurro... Una volta, appunto. Oggi c'è una principessa che per difendersi dal suo ex marito si è barricata nel castello di famiglia. Sembra un remake di una favola della Walt Disney, ma è tutto vero. Sofia Borghese, ex moglie del conte Fabrizio Sardagna Ferrari von Neuburg und Hohenstein, ha ricevuto dal fu marito un ordine di sfratto dalla tenuta di Tor Crescenza. E lei, per tutta risposta, ha deciso di barricarsi nel castello, almeno fino al 29 maggio, data in cui il conte Sardagna arriverà a palazzo accompagnato dalla forza pubblica. Ora bisognerà capire se la principessa deciderà di alare bandiera bianca e se metterà a punto qualche mossa per resistere all'assalto...Il finale, insomma, non è per niente scontato.