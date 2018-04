Roma, il blitz della polizia nel campo rom di via dei Gordiani

Operazione straordinaria di polizia a Roma, nel campo rom di via dei Gordiani, nel quartiere prenestino. Le videocamere di Matrix hanno documentato l’azione delle forze dell’ordine (in tutto una cinquantina di agenti), che hanno circondato l’insediamento dove vivono da trent'anni 350 persone. Si è trattato di una risposta a ciò che è successo nella notte di Pasqua, il primo aprile: una volante della polizia, che aveva inseguito fin lì un’auto con quattro persone sospettate di aver svaligiato un appartamento nella periferia nord della città, è stata violentemente aggredita dagli abitanti del campo, che per impedire l’arresto dei quattro hanno lanciato contro gli agenti sassi e bottiglie di vetro, ferendone uno.



Dopo l’aggressione gli agenti sono riusciti comunque ad arrestare uno dei quattro sospettati: un serbo di 40 anni, pluripregiudicato e già agli arresti domiciliari, per il quale il giudice non ha fatto altro che riproporre lo stesso provvedimento già in corso. Gli abitanti del campo alle telecamere di Matrix hanno detto: “Non ci facevano uscire dal campo, c’è razzismo”. Ma Flaminia Canevelli, commissario capo questura di Roma, ha commentato: “Si è trattato di intolleranza verso un’ordinaria attività di polizia”.