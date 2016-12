Roma, il biondo Tevere diventa rosso

A Roma negli ultimi tempi succede di tutto, anche che il Tevere cambi colore. Di biondo, al risveglio di ieri mattina, il fiume non aveva più nulla. Visto da Ponte Milvio, così come da qualsiasi altro punto della città, si presentava come un lago immobile dal color fango tendente al rossastro. Una vista che ha allarmato non pochi. In tanti a chiedersi cosa possa essere accaduto, quante tonnellate e quali liquami possano essere stati versati nel corso della notte. Ma la risposta più bella, arriva dal web. "Per tutti gli scandali - si legge su Facebook - la corruzione, l'illegalità, la violenza che c'è a Roma, anche il Tevere diventa rosso dalla vergogna…"