Roma, i cittadini bocciano i servizi: a guidare la black list rifiuti e bus

Ad ottenere i voti peggiori raccolta rifiuti e pulizia stradale (4.2 e 3.3), mentre l'illuminazione pubblica raggiunge un voto sufficiente (6.2). Malcontento, invece, per il trasporto pubblico che, nonostante il giudizio complessivo non così lontano dalla sufficienza, suscita nei cittadini una forte insoddisfazione per i servizi di linea (4.5 per bus e tram e 5.5 per la metropolitana). Solo il servizio taxi è giudicato più che sufficiente.



Anche quest'anno - afferma Marco Penna, presidente vicario dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale - si registra un lieve peggioramento della soddisfazione dei romani in merito alla qualità della vita in città, il cui voto medio è pari a 5.12. Il dato, leggermente al di sotto di quello rilevato l'anno precedente (5.24), conferma l'andamento discendente registrato a partire dal 2012; in questa edizione la percentuale di coloro che dichiara di essere poco soddisfatto (voto dal 5 in giù) supera, per la prima volta, la metà degli intervistati".



Solo il servizio taxi ha seguito un miglioramento continuo. In quest'ultima edizione, anche i servizi idrici, valutati nel corso del tempo positivamente dai cittadini, risultano in lieve flessione. Scendono di gradimento anche i cimiteri e la metropolitana che passano nell'area critica.



I servizi culturali sono, invece, quelli più stimati dai romani: 7.6 il voto medio, con delle punte di eccellenza per Palaexpo (8) e per l'Auditorium (7.9). Anche i servizi sociali sono valutati sopra la sufficienza (6.5): le farmacie vanno meglio di nidi e assistenza.