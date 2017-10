Roma, fu aggredito in metro per una sigaretta: chiesti 40 anni di carcere per gli aggressori

Sedici, quattordici e dieci anni: 40 complessivi di carcere . È questa la richiesta dell’accusa per i tre aggressori di Maurizio di Francescantonio , il 37enne che, il 18 settembre 2016 , era stato massacrato all’interno di un vagone affollato della metro B di Roma . L’uomo aveva solo invitato i tre a spegnere la sigaretta. Gli aggressori sono accusati di tentato omicidio, aggravato da futili motivi . Per il gip il branco ha compiuto atti di inusitata violenza manifestando totale incapacità di autocontrollo.

L’episodio sul treno alla stazione Bologna di Roma è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana. Un pestaggio violentissimo, a cui ha assistito anche la madre di Francescantonio. L’unica che ha cercato di intervenire per fermare la furia dei tre. Ma anche a lei gli aggressori non hanno risparmiato spinte e strattoni.



Il branco - I tre giovani casertani erano arrivati a Roma per trascorrere una notte a base di alcol e droga. Le immagini delle telecamere sono state determinanti per identificare gli aggressori: Antonio Senneca - il più violento - Gennaro e Luigi Riccitiello. Stesso cognome, ma non stesso sangue. Il pm ha chiesto che Senneca sconti 16 anni, Gennaro 14 e Luigi 10.