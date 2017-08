Roma, due persone viaggiano sul paraurti del tram: il video è virale

"Ormai sui mezzi pubblici romani succede di tutto, ma vedere due ragazzi salire sul paraurti posteriore del Tram 8 e farsi trasportare indisturbati per gran parte di viale Trastevere, è veramente paradossale." Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, ha commentato in questo modo il video di quanto accaduto per le strade di Roma tra lo stupore dei passanti. Le immagini sono state caricate sulla pagina Facebook dello stesso consigliere e in pochissimo tempo sono diventate virali.