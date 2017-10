Roma, due bimbi rompono il Titanic creato con i Lego: danno da 1500 euro

Il Titanic di sette metri realizzato con i mattoncini Lego era uno dei pezzi forti della mostra Brikmania di Roma . Il modello è stato parzialmente distrutto da due bambini di 10 e 12 anni che, approfittando di un momento di distrazione di mamma e papà, hanno deciso di salire sul modello dell'imbarcazione più celebre del mondo. Gli organizzatori dell'esposizione hanno stimato danni per 1.500 euro , ma i genitori non sono intenzionati a saldare il conto.

Quando i due bimbi hanno deciso di salire a bordo del Titanic di Lego molti pezzi sono andati distrutti sotto il loro peso, tra i "dispersi" anche Jack e Rose, i protagonisti del celebre film hollywoodiano. Grazie alla tempestività di intervento degli artisti, l'opera è già nuovamente visibile in mostra, anche se non è stata ancora ricostruita totalmente. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori dell'esposizione.



Sono stati stimati danni per 1.500 euro, ma i genitori dei due ragazzini hanno fatto sapere che non intendono pagare una cifra così alta. Tra le motivazioni del rifiuto: la mancanza di un'adeguata protezione delle opere esposte. Inoltre i genitori hanno fatto sapere che nell'eleborazione del conto vogliono che si tenga conto del fatto che anche loro hanno aiutato a raccogliere i pezzi subito dopo "l'affondo" del Titanic in mattoncini.