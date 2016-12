Roma, donna al volante in stato di ebbrezza va in contromano in autostrada

La donna è risultata positiva al test dell'etilometro con un tasso alcolico notevolmente superiore ai limiti consentiti. La patente è stata dunque sospesa e la macchina è stata sottoposta a fermo.



Sempre sullo stesso tratto di autostrada, qualche giorno fa una cittadina romena ha commesso la medesima leggerezza ma anche in questo caso la polizia è intervenuta prontamente per fermarla. Ma in Italia si contano altri clamorosi precedenti: l'Osservatorio Centauro Asaps ha censito nei primi nove mesi 2016, 332 episodi significativi di contromano (di cui ben 137 in autostrada) che hanno causato 17 morti e 162 feriti. I casi più frequenti sono provocati dall'abuso di alcool, da autisti stranieri in difficoltà con la segnaletica e infine da persone anziane alla guida.