Roma,diffide a lavori casa crollata

Nel 2012 e nel 2013 i vigili del fuoco avevano diffidato dall'eseguire lavori all'interno del palazzo sul Lungotevere Flaminio di Roma in parte crollato nella notte. Lo riferiscono fonti giudiziarie. All'interno dell'edificio erano in corso ristrutturazioni che interessavano gli appartamenti al quinto e sesto piano, oggetto del crollo. La procura di Roma indaga per disastro colposo.