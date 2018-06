17 giugno 2018 15:29 Roma, denunciato turista austriaco: ha staccato un frammento dal Colosseo Le forze dellʼordine che stavano pattugliando la zona lo hanno colto sul fatto. Durante i controlli, sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi

Un turista austriaco di 17 anni ha staccato un frammento del Colosseo. I carabinieri, che sono diventati una presenza fissa nel tratto tra i Fori Imperiali e l’anfiteatro più famoso al mondo, hanno colto il ragazzo sul fatto. E’ stato denunciato per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Non è la prima volta che il monumento dell’antica Roma subisce uno sfregio ed è anche per questo che le forze dell’ordine pattugliano la zona in modo massiccio. Sono stati sanzionati anche 27 venditori ambulanti abusivi.

Il frammentoSi tratta di un frammento di laterizio che apparteneva al colonnato esterno del Colosseo. Dopo averlo staccato, il turista lo stava nascondendo nello zaino che aveva con sé. Non si era accorto, però, che i carabinieri stavano controllando la zona, proprio per contrastare fenomeni di illegalità diffusa e degrado, oltre che di abusivismo commerciale. Il giovane è stato quindi bloccato e denunciato perché si è impossessato in modo illecito di beni appartenenti allo Stato. Per ora però non è stato emesso nessun altro provvedimento nei suoi confronti.

Non è la prima voltaSolo l'anno scorso, ad agosto, è accaduto un altro episodio simile. Quella volta era stata una turista tedesca a mancare di rispetto al monumento: con una moneta stava incidendo la scritta "Suba", che poi si è scoperto essere il suo nickname, su una colonna all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Anche in quell’occasione, la donna era stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma.