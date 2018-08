Roma, dalla fontana di Trevi a quella del Sarcofago a Villa Borghese: ecco tutti gli edifici deturpati

Il mascherone mozzato della fontana del Sarcofago di Villa Borghese è soltanto l'ultimo dei tanti atti vandalici che ormai a Roma sono all'ordine del giorno. Sono molti i monumenti della Capitale colpiti dai vandali, imbruttiti e danneggiati. Per capire l'entità del fenomeno basta dare un'occhiata al Colosseo: attorno bottiglie di plastica abbandonate, cartacce e pacchetti di sigarette. Per non parlare dei nomi incisi sulle pareti dell'Anfiteatro Flavio. Ecco un tour di tutti gli edifici romani colpiti dai vandali nelle ultime settimane.