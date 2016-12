Roma, cucine da incubo: scarafaggi in un ristorante su quattro

I Nas lanciano un allarme sulla situazione dei ristoranti a Roma: almeno la metà è risultata non in regola mentre in almeno uno su quattro erano presenti scarafaggi. Nel centro della capitale le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli per il Giubileo esaminando 750 locali. In alcuni casi nelle cucine romane l'infestazione di insetti era così diffusa che ne è stato trovato uno persino nei registratori di cassa all'uscita di uno scontrino.