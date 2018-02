Roma, coppia di pensionati sopravvive con soli sette euro al mese

Una pensione da fame. È proprio così che può definirsi quella percepita da una coppia romana che a stento riesce ad arrivare a fine mese. Maria Carmela Firamonti e Mario Lafavia hanno raccontato la loro drammatica situazione a Quinta Colonna: dopo aver pagato l’affitto e le spese per i consumi restano loro in tasca 6,74 euro. I conti sono presto fatti: i due pensionati prendono in tutto 764 euro al mese, 190,07 lei e 573,93 lui.



Ma come riescono a sopravvivere? “Con l’aiuto di una figlia e della Caritas”, spiega la signora. “Ogni lunedì ci danno un pacco, del pane, pasta, farina. E con quello si va avanti”, continua Maria Carmela che non potendo comprare quasi nulla, passa il tempo a rammendare abiti. “La prima cosa è l’affitto, perché se non paghi ci sbattono fuori”, sottolinea la pensionata. “È dura, tanto. Lo capisce solo chi ci passa”, spiega invece il marito. Infine il suo sfogo: “Che non ci andasse nessuno in pensione, perché è carne da macello. Quando vai in pensione non ti vede più nessuno”.