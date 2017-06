Roma, colpo di fulmine in metropolitana: riempie la città di cartelli

"Colpo di fulmine totale". Recitano così i cartelli che Alessio , un trentenne di Roma , ha affisso per tutta la città con la speranza di ritrovare una ragazza incontrata in metropolitana. "Letteralmente stregato" da sguardi fugaci ma "intensi" che i due si sarebbero scambiati durante un breve viaggio, il giovane ha voluto rendere pubbliche le sue emozioni e ha aperto addirittura un'email a lei dedicata.

Sul messaggio romantico di Alessio si legge: "Prima di scendere mi hai rivolto un ultimo, infinitamente meraviglioso e profondo sguardo. Purtroppo non sono riuscito a fermarti, ma da quel momento non faccio altro che pensare a te!". L'incontro con la ragazza è avvenuto lo scorso martedì sedici maggio alla metro B, fermata San Paolo. Da allora Alessio non si è dato pace e sta cercando in tutti i modi di arrivare al nome della ragazza che gli ha rubato il cuore: "Non appena i nostri occhi si sono incrociati mi è venuto un nodo allo stomaco".



Disposto a tutto pur di trovarla, il trentenne romano ha chiesto aiuto anche alla teconologia e ha deciso di creare l'email colpodifulmineasanpaolo@gmail.com, nella speranza che la ragazza si faccia viva dopo essersi riconosciuta nella descrizione fatta sui cartelli affissi per strada: "Capelli lunghi e sciolti, jeans e cuffie dello smartphone attaccate alle orecchie: se leggi questo messaggio, ti prego scrivimi".