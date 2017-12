Roma, cassonetti della spazzatura davanti alla fermata del bus

Un intero quartiere di Roma ha le fermate degli autobus completamente occupate dai cassonetti della spazzatura. Si tratta di Monteverde dove soprattutto in via Oreste Regnoli ad ogni fermata ci sono diversi cassonetti che rendono difficile la salita e la discesa dai bus.



"È veramente assurdo, esci dall’autobus e devi passare in mezzo ai cassonetti e chi è sulla sedia a rotelle non ci riesce. Non è normale", dichiara una signora particolarmente seccata dalla situazione. "D'estate c’è una puzza tremenda con i cassonetti dell’umido", dice invece uno studente che assieme ad altri cittadini monteverdini ha segnalato la situazione all’inviato del tg satirico, Mr Neuro, rimasto, anche lui, completamente basito.